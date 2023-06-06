Когда наводнение в Каховке достигнет максимума: что делать людям в зоне затопления

По словам руководителя пресс-офиса Херсонской ОВА Александра Толоконникова, вода будет подниматься до 11 часов дня и лишь после этого можно будет полностью оценить ситуацию.

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Вода, поднимающаяся из-за подрыва Каховской ГЭС, достигнет максимального уровня около 11 часов утра. Лишь после этого можно будет полностью оценить ситуацию. Об этом в комментарии Фокусу рассказал Александр Толоконников, руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации.

"Первые 5 часов с момента подрыва вода постоянно прибывает, потом она зафиксируется на одном уровне и постепенно начнет отходить. Оккупационная власть уверяет, что все, якобы, хорошо, но мы советуем людям из близлежащих населенных пунктов по возможности эвакуироваться или перебраться в более безопасные места", — говорит Толоконников.

Всем, кто находится в небезопасной зоне, необходимо:

отключить все электроприборы,

собрать необходимые вещи и документы, воду и еду,

побеспокоиться о своих родных и домашних животных,

эвакуироваться в безопасное место — чем выше относительно Днепра и речки Кашевой, тем лучше,

при угрозе для жизни звонить в 101 и 102.

"Пока мы не можем провести эвакуацию своими силами, поэтому советуем людям самостоятельно покинуть места затопления и подождать, пока вода начнет отходить. По нашим данным, после 11 часов дня, когда вода достигнет максимального уровня, мы сможем оценить весь масштаб катастрофы", — уточняет спикер ОВА.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

В Оперативном командовании "Юг" подтвердили подрыв российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. В настоящее время уточняется масштаб разрушения. Сейчас в городе работают представители соответствующих служб.

"Ситуация отслеживается", – говорится в сообщении.

Заместитель председателя Херсонской ОВА Юрий Соболевский в своем Telegram-канале призвал жителей Херсонщины следить за обновлениями информации.

"В ближайшее время просьба внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям", – рекомендовал он людям.

Первыми видео с вероятным прорывом воды именно через дамбу Каховской ГЭС распространили так называемые российские военкоры. До этого россияне неоднократно угрожали уничтожить объект. Особенно активно об этом заговорили после освобождения Херсона, однако тогда словами все и ограничилось.

Херсонская городская военная администрация предупредила, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС микрорайон Корабел в Херсоне обесточен. В настоящее время в небезопасных локациях автобусами проводится эвакуация людей. На местах работают все экстренные службы.

Напомним, 17 мая издание The New York Times сообщило, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг наивысшего уровня с 1992 года, что увеличивает вероятность затоплений в регионе. В США подчеркнули, что контроль над плотиной и электростанцией очень важен для регулирования уровня воды в водохранилище. В издании проанализировали информацию последних месяцев и заключили, что уровень воды значительно поднялся. Теперь он покрывает песчаные косы вдоль водохранилища. Сейчас ситуация выглядит так, что показатели воды поднялись выше плотины и это угрожает ее уничтожением.