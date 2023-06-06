Коли повінь у Каховці досягне максимуму: що робити людям у зоні затоплення

За словами керівника пресофісу Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, вода підійматиметься до 11 години дня і лише після цього можна повністю оцінити ситуацію.

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Вода, що підіймається через підрив Каховської ГЕС, досягне максимального рівня приблизно об 11 годині ранку. Лише після цього можна буде повністю оцінити ситуацію. Про це у коментарі Фокусу розповів Олександр Толоконніков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Перші 5 годин з моменту підриву вода постійно прибуває, потім вона зафіксується на одному рівні й поступово почне відходити. Окупаційна влада запевняє, що все нібито добре, але ми радимо людям з прилеглих населених пунктів за можливості евакуюватися або перебратися в безпечніші місця", — каже Толоконніков.

Усім, хто знаходиться в небезпечній зоні, необхідно:

відключити всі електроприлади,

зібрати необхідні речі та документи, воду та їжу,

потурбуватися про своїх рідних та домашніх тварин,

евакуюватися в безпечне місце — чим вище щодо Дніпра та річки Кашової, тим краще,

при загрозі для життя дзвонити у 101 та 102.

"Поки ми не можемо провести евакуацію своїми силами, тому радимо людям самостійно залишити місця затоплення та почекати, поки вода почне відходити. За нашими даними, після 11 години дня, коли вода досягне максимального рівня, ми зможемо оцінити весь масштаб катастрофи", — уточнює речник ОВА.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Наразі уточнюється масштаб руйнування. Нині у місті працюють представники відповідних служб.

"Ситуація відстежується", — йдеться у повідомленні.

Заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі закликав мешканців Херсонщини слідкувати за оновленнями інформації.

"Найближчим часом прохання уважно стежити за повідомленнями ОВА і дотримуватися її інструкцій", — рекомендував він людям.

Першими відео з ймовірним проривом води саме через греблю Каховської ГЕС поширили так звані російські військкори. До цього росіяни неодноразово погрожували знищити об'єкт. Особливо активно про це заговорили після звільнення Херсона, проте тоді словами все обмежилося.

Херсонська міська військова адміністрація попередила, що внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС мікрорайон Корабел у Херсоні знеструмлений. Наразі у небезпечних локаціях автобусами проводиться евакуація людей. На місцях працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, 17 травня видання The New York Times повідомило, що рівень води в Каховському водосховищі досяг найвищого рівня з 1992 року, що збільшує ймовірність затоплень у регіоні. У США наголосили, що контроль над греблею та електростанцією дуже важливий для регулювання рівня води у водосховищі. У виданні проаналізували інформацію останніх місяців і зробили висновок, що рівень води значно піднявся. Тепер він покриває піщані коси вздовж водосховища. Зараз ситуація виглядає так, що показники води піднялися вище за греблю і це загрожує її знищенням.