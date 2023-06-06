Новая Каховка затоплена в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, — оккупанты (видео)

В Новой Каховке, как заявил мэр города Владимир Коваленко, подтоплены Днепровский проспект, летний театр, зоопарк "Сказочная дубрава", лодочная станция и детские площадки.

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Оккупационные власти Новой Каховки утверждают, что весь город уже затоплен. Об этом 6 июня информируют российские СМИ.

Также началось подтопление города Голая Пристань. Жителей эвакуируют.

Центр Новой Каховки оказался под водой в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. В Telegram соответствующее видео 6 июня опубликовал Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины.

Он отметил, что часть города оказалась под водой. Политик назвал такие действия российских захватчиков экоцидом.

В комментарии "Украинской правде" Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки, сообщил, что населенный пункт подвергся значительному подтоплению. Разрушение плотины повлекло за собой повреждение проезжей части, а впоследствии и населенных пунктов.

"Подрыв ужасен", – заявил он.

С самого утра были подтоплены зоопарк "Сказочная дубрава", летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко. Оказались затопленными и кафе, детская площадка в городе. Также пострадали лодочная станция, яхт-клуб, подошла вода и к Днепровскому проспекту.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС

Каховскую гидроэлектростанцию российские захватчики взорвали 6 июня. Впоследствии Александр Прокудин, руководитель Херсонской областной военной администрации, заявил, что началась эвакуация из потенциально опасных районов. В 6:45 в Telegram было опубликовано его сообщение о том, что вода достигнет критического уровня через пять часов.

Микрорайон Корабел в Херсоне был обесточен, а из соображений безопасности власти также анонсировали прекращение на территории города газоснабжения. Горожане сообщают, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал цель подрыва Каховской ГЭС и анонсировал наступление ВСУ. Он заявил, что действия россиян не остановят ужасающими террористическими актами процесс освобождения Украины. Данилов пообещал, что оккупанты ощутят на себе эффект от решений Совета нацбезопасности, принятых 6 июня.