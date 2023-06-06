Нова Каховка затоплена внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, — окупанти (відео)

У Новій Каховці, як заявив мер міста Володимир Коваленко, підтоплені Дніпровський проспект, літній театр, зоопарк "Казкова діброва", човнова станція, та дитячі майданчики.

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Окупаційна влада Нової Каховки стверджує, що усе місто вже затоплене. Про це 6 червня інформують російські ЗМІ.

Також почалося підтоплення міста Гола Пристань. Мешканців евакуюють.

Центр Нової Каховки опинився під водою внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. У Telegram відповідне відео 6 червня опублікував Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України.

Він зазначив, що частина міста опинилися під водою. Політик назвав такі дії російських загарбників екоцидом.

У коментарі "Українській правді" Володимир Коваленко, мер Нової Каховки, повідомив, що населений пункт зазнав значного підтоплення. Руйнування греблі спричинило пошкодження проїжджої частини, а згодом й населенних пунктів.

"Підрив жахливий", – заявив він.

З самого ранку були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку. Виявилися затопленими й кафе, дитячий майданчик у місті. Також постраждали човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

Каховську гідроелектростанцію російські загарбники підірвали 6 червня. Згодом Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, заявив, що розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів. О 6:45 у Telegram було опубліковано його повідомлення про те, що вода сягне критичного рівня за п'ять годин.

Мікрорайон Корабел у Херсоні було знеструмлено, а з міркувань безпеки влада також анонсувала припинення на території міста газопостачання. Містяни повідомляють, вода вже дісталася центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав мету підриву Каховської ГЕС та анонсував наступ ЗСУ. Він заявив, що дії росіян не зупинять жахливими терористичними актами процес звільнення України. Данілов пообіцяв, що окупанти відчують на собі ефект від рішень Ради нацбезпеки, які були ухвалені 6 червня.