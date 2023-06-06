Оккупанты подорвали ряд прудов на Запорожье, спровоцировав дополнительное подтопление

Были затоплены трасса на Херсон и близлежащие поля. На них из прудов выбросило рыбу, которую местные жители собирали руками.

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Во вторник, 6 июня, российские оккупанты не ограничились разрушением Каховской гидроэлектростанции. Захватчики подорвали целый ряд частных прудов на оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил военнослужащий Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло в Акимовском районе, который временно контролируют ВС РФ.

Штефан сообщил, что россияне заполнили пруды в районе поселка Переможное и села Анновка водой до максимального уровня, после чего подорвали ряд водоемов. Это привело к дополнительному подтоплению территории.

Он отметил, что полностью затоплены были трасса на Херсон и близлежащие поля с насаждениями. На них из прудов выбросило рыбу, которую местные жители собирали руками.

"Действия врага не повредят наступлению Сил обороны", – подчеркнул Штефан.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как дом, оказавшийся в зоне затопления, развалился и упал в воду. Сообщается, что кадры сняты в Херсоне.

В этот же день заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Кулеба рассказал, что российские захватчики бросили на произвол судьбы людей в затопленных населенных пунктах Херсонской области.