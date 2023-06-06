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Воєнний фокус Російсько-українська війна Підрив Каховської ГЕС

Окупанти підірвали ряд ставків на Запоріжжі, спровокувавши додаткове підтоплення

Ставок
Ілюстративне фото

Були затоплені траса на Херсон та довколишні поля. На них із ставків викинуло рибу, яку місцеві жителі збирали руками.

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У вівторок, 6 червня, російські окупанти не обмежилися руйнуванням Каховської гідроелектростанції. Загарбники підірвали цілу низку приватних ставків на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив військовослужбовець Анатолій "Штірліц" Штефан у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це сталося в Якимівському районі, який тимчасово контролюють ЗС РФ.

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Штефан повідомив, що росіяни заповнили ставки в районі селища Переможне та села Аннівка водою до максимального рівня, після чого підірвали низку водойм. Це спричинило додаткове підтоплення території.

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Він зазначив, що повністю затоплено трасу на Херсон і довколишні поля з насадженнями. На них зі ставків викинуло рибу, яку місцеві жителі збирали руками.

"Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони", – наголосив Штефан.

Нагадаємо, в соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як будинок, який опинився в зоні затоплення, розвалився і впав у воду. Повідомляється, що кадри знято у Херсоні.

Цього ж дня заступник голови Офісу президента України Олексій Кулеба розповів, що російські загарбники кинули напризволяще людей у затоплених населених пунктах Херсонської області.