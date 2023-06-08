Экипаж С-300 перехватил 15 российских ракет во время массированных обстрелов в декабре

Среди расчета был старший лейтенант Никита, который был офицером запуска. Для него это было боевое крещение.

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28-летний начальник обслуги отделения боевого управления одного из зенитных ракетных дивизионов воздушного командования "Юг" старший лейтенант Никита во время своего первого боя сбил 15 ракет. Об этом 8 июня сообщили в репортаже АрміяInform.

29 декабря во время очередного массированного ракетного обстрела РФ офицер Никита имел первый опыт боевого дежурства как офицер пуска. Через полтора часа он вместе с собратьями сбил 15 ракет. Российские боеприпасы были ориентированы на объекты инфраструктуры. Бойцы получили сигнал ночью, что возможен обстрел. В 4 утра весь личный состав находился на служебных местах.

"Где-то около восьми утра враг начал свои коварные ракетные атаки. А примерно через полтора часа военнослужащие нашей обслуги с облегчением выдохнули, на подлете сбив сразу 15 воздушных целей противника. Хорошо мы тогда поработали качественно и эффективно", — коротко рассказал Никита.

Военный служил на расчете ЗРК С-300, а Никита лично нажал на пуск. С интервалом 5-10 минут зенитчики перехватывали новые и новые цели. С момента захвата ракеты до ее перехвата проходило около 15 секунд.

Напомним, 26 мая силы ПВО сбили более 30 российских ракет и дронов-камикадзе.

29 декабря Фокус производил подборку о том, какие города пострадали во время массированного обстрела российскими ракетами.