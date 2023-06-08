Украина пытается найти пробелы на 1000 км фронта: The Economist о наступлении ВСУ (видео)

Месяцы ударов по российским тылам готовят украинское наступление. ВСУ активизируются по всей линии фронта, а россияне из РДК и ЛРС заставляют оккупантов реагировать на события на Белгородщине.

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С начала июня в Минобороны Украине говорят о том, что планы любят тишину, а о начале наступления объявлять не будут. В газете The Economist пишут, что Украина "нащупывает" российскую оборону на 1000 км фронта.

В последние дни фиксируются признаки нового этапа наступления, в частности, в направлении Великой Новоселки и Новодонецкого в Донецкой области. Эксперты предполагают, что в этом месте российская морская пехота была сильно истощена после серии неудачных штурмов Угледара.

Российские пропагандисты бьют тревогу, потому что Украина якобы отправила на фронт большее количество бронетехники, чем в предыдущие месяцы. Также ВСУ наносят удары в Мелитополе, Токмаке и других тыловых районах оккупантов. В издании действия украинской армии называют тем, что армия "зондирует" всю линию фронта, которая составляет более 1000 км. Анализ инфракрасных спутниковых данных показывает, что количество пожаров на временно оккупированных территориях значительно выросло.

Также РФ все больше отвлекается на рейды РДК и ЛРС в Белгород.

Поэтому в совокупности военные действия показывают, что после недель подготовительных ракетных ударов и других мер контрнаступление переходит в новую, более агрессивную фазу боевых действий, которая может усиливаться в дальнейшем. Путаница относительно диспозиции украинских войск, темпов их продвижения и направления главных усилий страны является свидетельством успеха Украины в скрытии своих планов и движений, пишут журналисты.

Бывший генерал-майор Финляндии Пекка Товери предполагает, что наступление ВСУ может быть большим и на разных участках фронта. Сначала вернуть Бахмут, а затем Мариуполь.

Напомним, 7 июня российские пропагандисты писали, что Украина начала наступление в Запорожской области. Активность боевых действий подтвердили также западные военные аналитики.

Также 7 июня Анна Маляр заявила, что Силы обороны в районе Бахмута перешли в наступление и продвинулись на расстояние до 1100 км.