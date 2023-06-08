Україна пробує знайти прогалини на 1000 км фронту: The Economist про наступ ЗСУ (відео)

Місяці ударів по російських тилах готують український наступ. ЗСУ активізуються на всій лінії фронту, а росіяни з РДК та ЛРС змушують окупантів реагувати на події на Бєлгородщині.

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З початку червня в Міноборони Україні говорять про те, що плани люблять тишу, а оголошення про початок наступу не буде. У газеті The Economist пишуть, що Україна "намацує" російську оборону на 1000 км фронту.

В останні дні фіксуються ознаки нового етапу наступу, зокрема в напрямку Великої Новосілки та Новодонецького у Донецькій області. Експерти припускають, що в цьому місці російська морська піхота була сильно виснажена після серії невдалих штурмів Вугледара.

Російській пропагандисти бʼють на сполох, бо Україна нібито відправила на фронт більшу кількість бронетехніки, ніж у попередні місяці. Також ЗСУ завдають удари в Мелітополі, Токмаку і інших тилових районах окупантів. У виданні дії української армії називають тим, що армія "зондує" всю лінію фронту, яка становить понад 1000 км. Аналіз інфрачервоних супутникових даних показує, що кількість пожеж на тимчасово окупованих територіях значно зросла.

Також РФ все більше відволікається на рейди РДК та ЛРС на Бєлгородщину.

Тому у сукупності військові дії показують, що після тижнів підготовчих ракетних ударів та інших заходів контрнаступ переходить в нову, більш агресивну фазу бойових дій, яка може посилюватись надалі. Плутанина щодо диспозиції українських військ, темпів їхнього просування та напряму головних зусиль країни є свідченням успіху України в приховуванні своїх планів і рухів, пишуть журналісти.

Колишній генерал-майор Фінляндії Пекка Товері припускає, що наступ ЗСУ може бути великим і на різних ділянках фронту. Спочатку повернути Бахмут, а потім Маріуполь.

Нагадаємо, 7 червня російські пропагандисти писали, що Україна почала наступ у Запорізькій області. Активність бойових дій також підтвердили західні військові аналітики.

Також 7 червня Ганна Маляр заявила, що Сили оборони в районі Бахмута перейшли в наступ й просунулись на відстань до 1100 км.