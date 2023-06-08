"Брызгали в глаза кислотой": офицер ВС РФ рассказал о конфликте с "вагнеровцами" (видео)

Роман Веневитин побывал в плену вражеской ЧВК и после освобождения рассказал, как на него оказывали давление наемники. По его словам, бойцы "Вагнера" неоднократно похищали технику и личный состав Минобороны РФ.

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Офицер ВС РФ Роман Веневитин, ранее плененный российской ЧВК "Вагнер", высказался о главе формирования Евгении Пригожине и действиях его бойцов. Его видеообращение 8 июня было опубликовано в телеграмм-канале Baza.

"Я объезжал свои подразделения и передовые порядки, путь мне преградили наемники ЧВК. Для этого не было никаких оснований. Терпеть это я как боевой офицер не собирался", — вспомнил он.

По словам военного, он разоружил "вагнеровцев" и обругал их, однако впоследствии оказался в плену.

"Держали в подвале, издевались так, как бы не издевался любой озлобленный российский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, трижды за ночь меня просто вытаскивали из подвала и пытались расстрелять", — рассказал мужчина.

Видео, обнародованное ЧВК, Веневитин назвал результатом давления. Более того, он отверг минирование тылов "вагнеровцев" своей бригадой и назвал обвинения в этом ложью.

"Это не тыли "Вагнера", это зона ответственности 72 бригады. Это заявление — продукт воспаленного сознания пиар-службы "Вагнера" и попытка дешевой и циничной информационной атаки на руководство Министерства обороны", — сказал оккупант.

Российский захватчик признался, что напряжение между его бригадой и наемниками возникло с первых дней их совместного пребывания на Бахмутском направлении. По его словам, "вагнеровцы" похитили у военных два танка Т-80, четыре пушки, "Камаз" и БМП. Он сообщил, что техника до сих пор не была возвращена министерству и считается в формировании "трофейной".

"Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты РЭБ, которых окружили и обещали "обнулить" только за то, что они работали не так, как хотелось "вагнеровцам". Был похищен старшина одного из наших батальонов, его мучили, пытали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином и подносили зажигалку. Был похищен начальник штаба, которого избили, отобрали автомобиль и выбросили связанным в районе боевых действий", — рассказал Веневитин.

Также он вспомнил случай, когда наемники избили и изнасиловали армейца, что привело к самоубийству. Кроме того, по словам военного, "вагнеровцы" похищали русских солдат, использовали их в качестве рабов и пытались обменивать на боеприпасы.

Веневитин обвинил Пригожина в дискредитации ВС РФ и попытках представить формирование как единственное эффективное. Также оккупант выразил уверенность в победе России в якобы войне против НАТО.

Напомним, 4 июня пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала запись с признанием Романа Веневитина в обстреле машины "Вагнера" из-за "личной неприязни".

Недавно, 6 июня, глава вражеской ЧВК заявил, что ему срочно нужны 200 тысяч солдат для удержания захваченных украинских территорий.