"Наступаем, но не так быстро, как хотелось бы": боец ВСУ о ситуации на Запорожье, — WP

Как рассказал боец одной из украинских бригад, в Запорожской области идут тяжелые бои. Работает артиллерия и авиация ВСУ, но россияне пытаются отбиваться.

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Украинские военные начали проводить контрнаступательные действия против российских оккупантов. Более того, россияне считают, что ранее анонсированное контрнаступление ВСУ уже началось. О ситуации на Запорожском направлении журналистам The Washington Post рассказали бойцы Сил обороны на Запорожском направлении.

Как рассказал боец одной из бригад, украинские силы наступают, но не так быстро, как хотелось бы. По его словам, идут тяжелые и жестокие бои.

"Наша артиллерия и авиация работают, но и россияне работают. Это сложно и для нас, и для них. Вооруженные силы наступают. Но не так быстро, как хотелось бы", — сказал источник.

Издание пишет, что в Запорожской области на пути ВСУ стоят препятствия. Российские войска месяцами укрепляли этот район минами и траншеями.

Валерий Шершень, пресс-секретарь объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления также подтвердил повышение боевой активности на фронте. Однако заявил, что на Запорожском направлении большинство сил Украины все еще находятся в обороне.

Кроме того, Шершень сказал, что происходят небольшие "контрнаступательные действия" местного масштаба, в частности бой за Великую Новоселку Донецкой области. По его словам, россияне усилили обстрелы в Запорожской области в ожидании возможного нападения Украины.

Издание пишет, что контрнаступление ВСУ будет разворачиваться в течение нескольких месяцев. ВСУ могут попытаться освободить город Мелитополь и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция. Кроме того, ВСУ могут перерезать "сухопутный коридор" между материковой частью России и оккупированным Крымским полуостровом.

Напомним, что 8 июня СМИ заявили, что ВСУ в Запорожской области захватили БТР и взяли в плен солдат РФ. Издание "РИА Мелитополь" опубликовало видеозапись захваченной бронетехники и российских солдат с перевязанными глазами.

Кроме того, аналитики ISW заявили, что ВСУ начали наступление на левобережье и создали плацдарм. Также они назвали возможную причину подрыва ГЭС. За несколько дней до обрушения плотины в районе Херсона продолжались активные боестолкновения ВСУ и российских войск, а в дельте Днепра увеличилось число украинских катеров.