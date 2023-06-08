"Наступаємо, але не так швидко, як хотілося б": боєць ЗСУ про ситуацію на Запоріжжі, — WP

Як розповів боєць однієї з українських бригад, на Запоріжжі йдуть важкі бої. Працює артилерія та авіація ЗСУ, але росіяни намагаються відбиватися.

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Українські військові почали проводити контрнаступальні дії проти російських окупантів. Щобільше, росіяни вважають, що раніше анонсований контрнаступ ЗСУ вже почався. Про ситуацію на Запорізькому напрямку журналістам The Washington Post розповіли бійці Сил оборони у Запорізькому напрямку.

Як розповів боєць однієї із бригад, українські сили настають, але не так швидко, як хотілося б. За його словами, йдуть важкі та жорстокі бої.

"Наша артилерія та авіація працюють, але й росіяни працюють. Це складно і для нас, і для них. Збройні сили наступають. Але не так швидко, як хотілося б", — сказало джерело.

Видання пише, що у Запорізькій області на шляху ЗСУ стоять перешкоди. Російські війська місяцями зміцнювали цей район мінами та траншеями.

Валерій Шершень, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського спрямування також підтвердив підвищення бойової активності на фронті. Однак заявив, що на Запорізькому напрямі більшість сил України все ще перебувають в обороні.

Крім того, Шершень сказав, що відбуваються невеликі "контрнаступальні дії" місцевого масштабу, зокрема, бій за Велику Новосілку Донецької області. За його словами, росіяни посилили обстріл у Запорізькій області в очікуванні можливого нападу України.

Видання пише, що контрнаступ ЗСУ буде розгортатися протягом кількох місяців. ЗСУ можуть спробувати звільнити місто Мелітополь та Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція. Крім того, ЗСУ можуть перерізати "сухопутний коридор" між материковою частиною Росії та окупованим Кримським півостровом.

Нагадаємо, що 8 червня ЗМІ заявили, що ЗСУ у Запорізькій області захопили БТР і взяли в полон солдатів РФ. Видання "РІА Мелітополь" опублікувало відеозапис захопленої бронетехніки та російських солдатів із перев'язаними очима.

Крім того, аналітики ISW заявили, що ЗСУ розпочали наступ на лівобережжя та створили плацдарм. Також вони назвали можливу причину підриву ГЕС. За кілька днів до обвалення греблі в районі Херсона тривали активні зіткнення ЗСУ та російських військ, а у дельті Дніпра збільшилася кількість українських катерів.