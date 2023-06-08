Больше половины опрошенных украинцев не верят в скорую победу в войне, — опрос "Рейтинга"

По результатам свежего опроса, 25% украинцев считают, что для победы необходимо больше года, 37% — полгода-год. В то же время, почти 20% оценивают необходимое для победы время до нескольких месяцев

Related video

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", выяснилось, что 37% украинцев, считают, что Украина может победить Россию в войне за полгода или максимум за год.

95% респондентов проявили твердую веру в победу Украины. Однако большинство украинцев, а именно 60%, считают, что для достижения победы потребуется достаточно продолжительное время. Среди них 25% полагают, что понадобится более года, в то время как 37% склоняются к тому, что успех можно достичь за полгода или год.

Около 20% опрошенных украинцев уверены, что агрессора можно победить за несколько месяцев, в то время как еще 20% не определились с ответом.

Социологи отмечают, что количество тех, кто считает, что победа будет затяжной (более года), увеличивается. Это особенно характерно для самой молодой группы респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, где таких людей составляет 38%.

Опрос был проведен 1-2 июня 2023 года по телефону среди 1000 респондентов, возраст которых составлял от 18 лет, во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где на момент проведения опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Погрешность репрезентативности не превышала 3,1%.

Напомним, согласно опросу от 8 мая большинство украинцев считает президента России Владимира Путина современным нацистским лидером Адольфом Гитлером.

Напомним также, что мартовский опрос российского "Левада-центра" показал падение уровня поддержки большой войны в РФ. Около половины респондентов согласились с идеей мирных переговоров.