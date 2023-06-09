"У нас были другие планы": Данилов рассказал, зачем россияне подорвали Каховскую ГЭС

По словам секретаря СНБО, россияне испугались возможного наступления ВСУ на Херсонском направлении, поэтому совершили террористический акт, но не просчитали последствия.

Related video

Российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области с целью не допустить наступление Сил обороны и безопасности Украины на этом направлении. Об этом 8 июня рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в интервью "Украинскому радио".

"Я хочу сказать, что, прежде всего, россияне это делали с военной целью для того, чтобы мы не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении. Хотя, я думаю, сегодня можно четко понимать, что у нас были совсем другие планы", — отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, если говорить о доказательствах подрыва плотины оккупантами, то еще в сентябре-октябре прошлого года командование предупреждало, что россияне закладывают взрывчатку непосредственно на станции, и они были готовы в любой момент осуществить этот террористический акт.

"Эта территория находилась под контролем террористов. Соответственно они несут ответственность за те действия, которые там были. Для нашей страны точно не было никакого смысла это делать. Те, кто даже делает такие предположения, видимо, слабо понимают, что здесь происходит", — пояснил Данилов.

При этом глава СНБО отметил, что когда россияне готовили подрыв плотины, они не рассчитали последствия, которые будут после этого разрушения.

"То, что они сделали, когда пройдет определенное время, когда мы сможем посчитать все то, что там произошло, поверьте, последствия для нашей страны будут страшные, но для россиян они будут просто катастрофические. Потому что они за все это будут отвечать. И те люди в Кремле, которые давали указание взрывать дамбу, будут нести за это ответственность. И в том числе и исполнители", — добавил Данилов.

Напомним, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Также 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области россияне осуществили намеренно. Оккупанты хоть и планировали это сделать, но действовали очень хаотично и допустили затопление собственной техники.

8 июня сообщалось, что ВС РФ начали бить по местам эвакуации в подтопленном Херсоне. По словам журналиста Станислава Юрченко, оккупанты обстреляли район Корабельной площади — под огнем оказались люди, спасшиеся от подтопления.