"У нас були інші плани": Данілов розповів, навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС

За словами секретаря РНБО, росіяни злякалися можливого наступу ЗСУ на Херсонському напрямку, тому вчинили терористичний акт, але не прорахували наслідки.

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Російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області з метою не допустити настання Сил оборони та безпеки України на цьому напрямі. Про це 8 червня розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) в інтерв'ю "Українському радіо".

"Я хочу сказати, що насамперед росіяни це робили з військовою метою для того, щоб ми не пішли в контрнаступ саме на Херсонському напрямку. Хоча, я думаю, сьогодні можна чітко розуміти, що в нас були зовсім інші плани", — наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, якщо говорити про докази підриву греблі окупантами, то ще у вересні-жовтні минулого року командування попереджало, що росіяни закладають вибухівку безпосередньо на станції, і вони були готові будь-якої миті здійснити цей терористичний акт.

"Ця територія перебувала під контролем терористів. Відповідно, вони несуть відповідальність за ті дії, які там були. Для нашої країни точно не було ніякого сенсу це робити. Ті, хто навіть робить такі припущення, мабуть, слабо розуміють, що тут відбувається", — пояснив Данілов.

При цьому глава РНБО зазначив, що коли росіяни готували підрив греблі, вони не розрахували наслідки, які будуть після цієї руйнації.

"Те, що вони зробили, коли мине певний час, коли ми зможемо порахувати все те, що там сталося, повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні. Тому що вони за все це відповідатимуть. І ті люди в Кремлі, які давали вказівку підривати дамбу, нестимуть за це відповідальність. І в тому числі й виконавці", — додав Данілов.

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Також 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, підрив Каховської ГЕС у Херсонській області росіяни здійснили навмисно. Окупанти хоч і планували це зробити, але діяли дуже хаотично та допустили затоплення власної техніки.

8 червня повідомлялося, що ЗС РФ почали бити по місцях евакуації у підтопленому Херсоні. За словами журналіста Станіслава Юрченка, окупанти обстріляли район Корабельної площі — під вогнем опинилися люди, які врятувалися від підтоплення.