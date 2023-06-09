"Пусть еще накрывают": морская пехота ВСУ заставила оккупантов бежать в ужасе (видео)

Как рассказал волонтер Сергей Стерненко, украинские защитники хорошенько "всыпали" россиянам, заставив тех бросить свои позиции.

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Бойцы недавно сформированной 37-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины "накрыли" российских оккупантов на одном из участков фронта. Соответствущее видео 9 июня опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

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Бойцы дали огня оккупантам на южном направлении, из-за чего те бросили свои позиции. Но тут их настигла новая беда — один из украинских бойцов, наблюдая за бегством россиян посредством камеры дрона, предложил, — "пусть еще накрывают".

"Видео недавно созданной 37 бригады, о которой уже можно говорить. Всего только на эту бригаду мы передали от вас имущества на сумму около 15 млн грн. В основном это дроны, и сейчас ваши птички очень существенно влияют там на ситуацию", — написал Стерненко.

Напомним, 8 июня спикер пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень рассказал, что на Запорожском направлении идут бои локального значения. ВСУ занимают более выгодные рубежи.

Также 8 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр информировала, что на Запорожском направлении в районе города Орехов российские оккупационные войска ведут активную оборону.