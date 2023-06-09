"Нехай ще накривають": морська піхота ЗСУ змусила окупантів тікати в жаху (відео)

Як розповів волонтер Сергій Стерненко, українські захисники добре "всипали" росіянам, змусивши тих кинути свої позиції.

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Бійці нещодавно сформованої 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України "накрили" російських окупантів на одній із дільниць фронту. Відповідне відео 9 червня опублікував український блогер та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

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Бійці дали вогню окупантам на південному напрямку, через що ті покинули свої позиції. Але тут їх спіткало нове лихо — один з українських бійців, спостерігаючи за втечею росіян за допомогою камери дрона, запропонував, — "хай ще накривають".

"Відео нещодавно створеної 37 бригади, про яку вже можна говорити. Всього лише на цю бригаду ми передали від вас майна на суму близько 15 млн грн. Здебільшого це дрони, і зараз ваші пташки дуже суттєво впливають там на ситуацію", — написав Стерненко.

Нагадаємо, 8 червня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що на Запорізькому напрямку йдуть бої локального значення. ЗСУ займають вигідніші рубежі.

Також 8 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що на Запорізькому напрямку в районі міста Оріхів російські окупаційні війська ведуть активну оборону.