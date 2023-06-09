​​Минобороны показало видео ракетного удара по продуктовому магазину в Умани

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в ходе обстрела Умани 8 июня пострадало несколько объектов. Некоторые жители получили серьезные ранения.

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Минобороны Украины опубликовало запись камеры видеонаблюдения, сделанную в одном из магазинов города Умань во время ракетного обстрела 8 июня. Пост опубликован в Twitter Минобороны.

"Умань. Черкасская область. Вчера российские террористы устроили ракетную атаку по продуктовому магазину", — говорится в публикации.

Обстрел магазина в Умани 8 июня

Обстрел Умани 8 июня: пострадали несколько объектов

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал о деталях обстрела российскими войсками. По его словам, на территории области было несколько "прилетов". Один из которых пришелся по промышленному объекту, а второй — по автомойке. Значительные повреждения получили по меньшей мере восемь человек. Двое — госпитализированы в тяжелом состоянии.

Местные паблики сообщали, что ракеты попали рядом с супермаркетом АТБ.

Напомним, что экс-нардеп Олег Царев объяснил, что армия РФ специально наносит удары по жилым домам и мирным украинцам. Коллаборант вначале зявил, что власти Украины "развязали войну", за что, по его словам, должны отвечать гражданские.

Также сообщалось, что утром 9 июня российские войска обстреляли окрестности Харькова ракетами С-300. Местные СМИ опубликовали кадры дыма после атаки.