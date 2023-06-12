Тактика не изменилась: в ВСУ объяснили, почему РФ снизила количество атак на Украину

Оккупанты продолжают атаки с применением корректируемых авиационных бомб и дронов-камикадзе на прифронтовых территориях.

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Тактика российских захватчиков остается неизменной. Наносить удар по Украине в ночь на 12 июня оккупантам помешали погодные условия. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Потому что применяют они крылатые ракеты и дроны по разным направлениям, пытаются ввести в заблуждение нашу ПВО", – сказал он.

Игнат рассказал, что вражеские объекты сначала пролетают группой, а затем разделяются на подгруппы, которые движутся независимо друг от друга.

"Они могут лететь на Запад, а затем резко повернуть назад. Россияне пытаются сделать все, чтобы преодолеть нашу ПВО. Уменьшение враждебной активности в небе в ночь на 12 июня связано с погодными условиями", – пояснил спикер ВС.

Он добавил, что погодные условия также оказывают влияние на операции украинских авиационных подразделений.

Кроме того, представитель ВСУ рассказал, что оккупанты продолжают атаки с применением корректируемых авиационных бомб (КАБ) и ударных беспилотников на прифронтовых территориях. Российская армия использует различные типы БпЛА, включая "Шахеды" и "Ланцеты".

"Оккупанты почти всегда применяют "Шахеды", начиная с половины двенадцатого ночи, и вплоть до четырех утра. Захватчики выбирают именно такое время, чтобы сделать невозможным сбивание их беспилотников из стрелкового оружия", – заключил Игнат.

Напомним, 9 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попали Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской громад.

В этот же день Минобороны Украины опубликовало запись камеры видеонаблюдения, сделанную в одном из магазинов города Умань во время ракетного обстрела 8 июня.