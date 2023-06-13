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Ночной обстрел Украины: в Воздушных силах назвали количество сбитых ракет (фото)

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Последствия ракетного удара ВС РФ по Кривому Рогу

ВС РФ, по данным командования, осуществили пуск крылатых ракет из района Каспийского моря, а иранских дронов-камикадзе Shahed — с южного направления.

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В ночь и утро 13 июня произошла атака со стороны России на Украину с использованием 15 крылатых ракет типа Х-101/555. Однако противовоздушная оборона смогла перехватить и уничтожить 11 из них. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 13 июня враг нанес удар со стратегической авиации – восьми бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления. Всего выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и до четырех БПЛА Shahed-13 /131", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона Воздушных сил успешно уничтожила 10 крылатых ракет и один ударный дрон при помощи своих сил и средств.

Российские военные утром 13 июня совершили повторную атаку, задействовав три ракетоносителя Ту-95МС с Каспийского моря. Согласно предварительным данным, в результате этой атаки только одна крылатая ракета достигла украинской территории, но она была успешно перехвачена и уничтожена системой противовоздушной обороны.

Напомним, что в ночь на 13 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли территорию Украины. В частности, оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами. Россияне атаковали Киев крылатыми ракетами Х-101/555, выпущенными стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря. Все вражеские цели были сбиты украинской ПВО.

Кроме того, 13 июня российский удар по пятиэтажке в Кривом Роге Днепропетровской области вызвал большие разрушения. После прилета в доме начался пожар, а среди гражданских — есть погибшие.