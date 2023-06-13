Оскорбил девушку Да Винчи: в Киеве Тараса Чорновола закинули в мусорку и облили мочой (видео)

Активисты подкараулили экс-нардепа возле его дома, подкатили туда свалку и всадили в нее бывшего народного избранника.

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В Киеве активисты наказали экс-нардепа Тараса Чорновола, оскорбившего девушку Героя Украины, погибшего в войне против РФ Михаила Коцюбайло (Да Винчи) Алину Михайлову. Видео народной кары выложили в телеграм-канале "Новинач".

На кадрах видно, что несколько активистов с плакатами собрались у дома экс-нардепа и ждали его приезда. Когда тот прибыл и вышел из авто, его схватили за ноги-руки и забросили в мусорный бак, который прикатили сюда заранее. Экс-нардепу кричали "позор" и говорили, что нельзя оскорблять тех, кто сражается за него на фронте.

Чорновол, сидя в помойке, начал звонить в полицию. Он заявил, что на него напали "провокаторы".

Причиной для народного гнева на Черновола стало его сообщение в своем телеграм-канале, где он назвал девушку Да Винчи — медика батальона "Волки Да Винчи" Алину Михайлову "зеленой шм*рой".

Сейчас пост Чорновола о боевом медике Алине Михайловой исчез из его телеграм-канала.

Напомним, что в Буковеле отдыхающий в гостинице оскорбил бойца ВСУ. Его разыскали и заставили извиниться.

Ранее сообщалось, что активисты команды "Кибер Сопротивление" сломали аккаунт Z-волонтёра Михаила Лучина на AliExpress на 25 тысяч долларов, которые тот насобирал на нужды армии России, заказали страпоны.