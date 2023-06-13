Образив дівчину Да Вінчі: у Києві Тараса Чорновола жбурнули у смітник і облили сечею (відео)

Активісти підкараулили екснардепа біля його будинку, підкотили туди смітник і всадили в нього колишнього народного обранця.

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У Києві активісти покарали екснардепа Тараса Чорновола, який образив дівчину Героя України, загиблого у війні проти РФ Михайла Коцюбайла (Да Вінчі) Аліну Михайлову. Відео народної кари виклали в телеграм-каналі "Новинач".

На кадрах видно, що кілька активістів з плакатами зібралися біля будинку екснардепа і чекали на його приїзд. Коли той прибув і вийшов з авто, його схопили за ноги-руки і закинули в сміттєвий бак, який прикотили сюди заздалегідь. Екснардепу кричали "ганьба" та говорили, що не можна ображати тих, хто воює за нього на фронті.

Чорновіл, сидячі в смітнику, почав телефонувати до поліції. Він заявив, що на нього напали "провокатори".

Причиною для народного гніву на Чорновола став його допис у своєму телеграм-каналі, де він назвав дівчину Да Вінчі — медикиню батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліну Михайлову "зеленою шм*рою".

Зараз пост Чорновіла про бойову медикиню Аліну Михайлову зник з його телеграм-каналу.

Нагадаємо, що у Буковелі відпочивальник в готелі образив бійця ЗСУ. Його розшукали і змусили перепросити.

Раніше повідомлялося, що активісти команди "Кібер Спротив" зламали аккаунт Z-волонтера Михайла Лучина на AliExpress на 25 тисяч доларів, які той назбирав на потреби армії Росії, замовили страпони.