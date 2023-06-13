"Это самоубеждение": в ВСУ ответили Путину на заявление о меньших потерях оккупантов (видео)

Лидер России убеждал военкоров, что потери Украины превышают вражеские в 10 раз. Военный Андрей Ковалев напомнил, как раньше Минобороны РФ уже выдавало комбайны за уничтоженные танки Leopard.

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Заявления президента РФ Владимира Путина — это самоубеждение, вызванное потребностью советников скрывать от него успехи ВСУ на фронте. Об этом в эфире канала "Радио Свобода" заявил пресс-офицер 112 бригады Территориальной обороны Андрей Ковалев.

"Это самовнушение, самоубеждение. Мы же знаем, что на самом деле с Путиным давно уже его советники общаются на языке папочек и отчетов. Нужно было подавать победные реляции, не сообщать ему, что фактически украинцы имеют успех, проводят активные наступательные действия. Поэтому пытаются свои поражения на фронте объяснять тем, что они якобы мощно сражаются, уничтожают украинскую технику и рисуют какие-то невероятные цифры", — объяснил пресс-офицер.

Военный напомнил, что на прошлой неделе враг пытался выдать за кадры уничтожения украинских танков видео с работающими в поле комбайнами. Учитывая это, защитник отметил, что слова о потерях ВСУ рассчитаны только на россиян.

"Очевидно, что такие заявления и такие видео нужны больше для того, чтобы успокоить российский народ, электорат с традиционным российским лозунгом, что так называемое СВО идет по плану", — подчеркнул Ковалев.

Напомним, 13 июня Владимир Путин встретился с воинами РФ и поговорил с ними о войне в Украине. В частности, президент страны-агрессорки озвучил якобы потери ВСУ. По словам лидера России, они в 10 раз превышают потери ВС РФ.

Ранее, 6 мая Министерство обороны РФ опубликовало видео якобы уничтожения Leopard на территории Украины. В тот же день в СМИ указали, что выданная за танки техника больше напоминает зерноуборочные комбайны.