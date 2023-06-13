"Це самопереконання": у ЗСУ відповіли Путіну на заяву про менші втрати окупантів (відео)

Лідер Росії переконував військкорів, що втрати України перевищують ворожі у 10 разів. Військовий Андрій Ковальов нагадав, як раніше Міноборони РФ вже видавало комбайни за знищені танки Leopard.

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Заяви президента РФ Володимира Путіна — це самопереконання, викликані потребою радників приховувати від нього успіхи ЗСУ на фронті. Про це в ефірі каналу "Радіо Свобода" заявив пресофіцер 112 бригади Територіальної оборони Андрій Ковальов.

"Це самонавіювання, самопереконання. Ми ж знаємо, що насправді з Путіним давно вже його радники спілкуються мовою папочок і звітів. Потрібно було подавати переможні реляції, не повідомляти його, що фактично українці мають успіх, проводять активні наступальні дії. Тому намагаються свої поразки на фронті пояснювати тим, що вони нібито потужно воюють, знищують українську техніку і малюють якісь неймовірні цифри", — пояснив пресофіцер.

Військовий нагадав, що минулого тижня ворог намагався видати за кадри знищення українських танків відео з комбайнами, які працюють у полі. З огляду на це захисник наголосив на тому, що слова про втрати ЗСУ розраховані лише на росіян.

"Очевидно, що такі заяви й такі відео потрібні більше для заспокоєння російського народу, електорату з традиційним російським гаслом, що так зване СВО йде за планом", — підкреслив Ковальов.

Нагадаємо, 13 червня Володимир Путін зустрівся з військкорами РФ та поговорив з ними про війну в Україні. Зокрема, президент країни-агресорки озвучив нібито втрати ЗСУ. За словами лідера Росії, вони у 10 разів перевищують втрати ЗС РФ.

Раніше, 6 травня Міністерство оборони РФ опублікувало відео нібито знищення Leopard на території України. Того ж дня у медіа вказали, що видана за танки техніка більше нагадує зернозбиральні комбайни.