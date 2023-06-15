Выложил кадры перемещения ВСУ в ТікТок: жителю Черниговской области грозит 8 лет тюрьмы

Буквально в течение минут опубликованные видео перемещения техники и личного состава оказались в крупных прокремлевских Telegram-каналах.

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Жителя Черниговской области, опубликовавшего в TikTok данные о перемещении ВСУ, привлекут к судебной ответственности. Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с военными и правоохранителями выявили в Черниговской области тиктокера, который поделился с подписчиками местонахождением украинских военных в области.

По имеющимся сведениям, мужчина незаконно распространял данные о передвижении военнослужащих и бронетехники ВСУ в регионе. Сообщается, что мужчина лично сделал фото и видео работы военного объекта, а файлы выложил на своей странице в ТікТок с геолокацией.

Сообщается, что буквально в течение минут эти кадры оказались в крупных прокремлевских Telegram-каналах.

На странице тиктокера опубликованные материалы набрали свыше 12 000 просмотров, среди прочего, их смотрели и в стране-агрессоре, отмечается в сообщении.

Такие действия мужчина объяснил стремлением увеличить число подписчиков. Но в ходе проверки было также установлено, что он поддерживал связь с жителями временно оккупированных территорий Украины из вооруженных формирований, которые контролируют российские спецслужбы.

Собранные доказательства стали причиной, чтобы привлечь задержанного к ответственности по статье УК "о распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований".

Подозреваемого ждет суд, его могут приговорить к лишению свободы сроком до 8 лет.

Напомним, что 15 мая СБУ разоблачила блогера, который "сливал" в TikTok видео перемещений ВСУ в Черкасской области.

9 июня сообщалось, что, по данным СБУ, житель Лимана разбрасывал саморезы на дороге, пытаясь замедлить продвижение колонн ВСУ.