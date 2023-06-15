Виклав кадри переміщення ЗСУ у ТікТок: мешканцю Чернігівської області загрожує 8 років в'язниці

Буквально протягом хвилин опубліковані відео переміщення техніки та особового складу опинились у прокремлівських Telegram-каналах.

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Жителя Чернігівської області, який опублікував у TikTok дані про переміщення ЗСУ, притягнуть до судової відповідальності. Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з військовими та правоохоронцями виявили на Чернігівщині тиктокера, який поділився з аудиторією місцеперебуванням українських військових в області.

За наявними даними, чоловік незаконно поширював кадри з пересуванням військовослужбовців та бронетехніки ЗСУ у регіоні. Повідомляється, що чоловік особисто зробив фото та відео військового об'єкту, а файли виклав на своїй сторінці у ТікТок із геолокацією.

Повідомляється, що буквально протягом хвилин вони опинилися у великих прокремлівських Telegram-каналах. На сторінці тиктокера опубліковані матеріали набрали понад 12 000 переглядів, серед іншого їх дивилися і в країні-агресорі, зазначається в повідомленні.

Такі дії чоловік пояснив прагненням збільшити аудиторію. Але під час перевірки було також встановлено, що він підтримував зв'язок з мешканцями тимчасово окупованих територій України зі збройних формувань, які контролюють російські спецслужби.

Зібрані докази спричинили притягнення затриманого до відповідальності за статтею УК "про поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань".

Підозрюваного можуть засудити до позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що 15 травня СБУ викрила блогера, який "зливав" у TikTok відео переміщень ЗСУ на Черкащині.

9 червня повідомлялося, що, за даними СБУ, мешканець Лимана розкидав шурупи на дорозі, намагаючись уповільнити просування колон ЗСУ.