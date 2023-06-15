Дорога в освобожденное Сторожевое усеяна российскими трупами и сожженной техникой, — СМИ

По данным журналистов, в районе Сторожевого Донецкой области ВСУ ликвидировали около полусотни солдат ВС РФ, а еще четырех взяли в плен.

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Дорога в недавно освобожденное село Сторожевое Донецкой области буквально уложена телами российских военных и сгоревшей бронетехники ВС РФ. Об этом сообщает Sky News.

Жуткие сцены в районе населенного пункта Сторожевое Донецкой области служат наглядным подтверждением того, насколько ожесточенные бои сопровождают контрнаступление Украины.

Журналисты все же не решились делиться имеющимися снимками погибших российских военных. Но сообщается, что на них некоторые мертвые солдаты страны-агрессора лежат в пыльной земле, скрюченные тела других разбросаны в траве и по полям.

Украинские войска освободили село Сторожевое, находившееся под оккупацией российских войск с марта прошлого года.

Авторы публикации ссылаются на слова военнослужащего ВСУ, который рассказал, что в ходе зачистки населенного пункта были убиты около полусотни российских солдат, а четырех взяли в плен.

Напомним, что вокруг Бахмута некоторые из украинских подразделений переходят в контрнаступление. Ярослав Лысенко из батальона "Свобода" рассказал, что бойцы ВСУ продвинулись на несколько километров и наносят врагу потери.

Также сообщалось, что на украинско-белорусской границе включили аудиозапись. Женский голос советует украинцам "перестать экспериментировать с колумбийской мукой" и перейти на сторону РБ.