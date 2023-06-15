Дорога у звільнене Сторожове усіяна російськими трупами та спаленою технікою, — ЗМІ

За даними журналістів, у районі Сторожового Донецької області ЗСУ ліквідували близько півсотні солдатів ЗС РФ, а ще чотирьох взяли в полон.

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Дорога до нещодавно звільненого села Сторожове Донецької області буквально укладена тілами російських військових та згорілої бронетехніки ЗС РФ. Про це повідомляє Sky News.

Жахливі сцени в районі населеного пункту Сторожове Донецької області є наочним підтвердженням того, наскільки запеклі бої супроводжують контрнаступ України.

Журналісти все ж таки не наважилися ділитися наявними знімками загиблих російських військових. Але повідомляється, що на них деякі мертві солдати країни-агресора лежать у запорошеній землі, скручені тіла інших розкидані в траві та по полях.

Українські війська звільнили село Сторожове, яке перебувало під окупацією російських військ із березня минулого року.

Автори публікації посилаються на слова військовослужбовця ЗСУ, який розповів, що під час зачистки населеного пункту було вбито близько півсотні російських солдатів, а чотирьох взяли в полон.

Нагадаємо, що навколо Бахмута деякі з українських підрозділів переходять у контрнаступ. Ярослав Лисенко з батальйону "Свобода" розповів, що бійці ЗСУ просунулися на кілька кілометрів і завдають ворогові втрат.

Також повідомлялося, що на українсько-білоруському кордоні увімкнули аудіозапис. Жіночий голос радить українцям "перестати експериментувати з колумбійським борошном" та перейти на бік РБ.