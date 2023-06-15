"Спецконтингент Z" на фронт: РФ перебрасывает заключенных в "добровольческий корпус", — ГУР

Штурмовые роты Z были созданы по приказу президента России Владимира Путина и состоят из осужденных лиц. Их основным назначением является выполнение наступательных действий и участие в городских боях.

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Военное руководство России приняло решение о создании специальной комиссии с целью перегруппировки и доукомплектации "добровольческого корпуса". В рамках данной инициативы планируется перебросить личный состав из штурмовых роты Z. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Заместитель начальника штаба российских оккупационных войск в Украине генерал-майор Олег Польгуев был назначен главой специальной комиссии, ответственной за перегруппировку и доукомплектацию "добровольческого корпуса".

В рамках указанной комиссии был выпущен приказ о выборе около 2 тысяч человек из "спецконтингента" для последующего прохождения обучения на полигонах временно оккупированных территорий. После завершения обучения эти военнослужащие планируют быть переброшены в зону боевых действий.

Согласно сообщению ГУР, членам спецкомиссии будет предоставлена усиленная охрана, а дисциплиной среди "добровольцев" будет заниматься группа военной полиции РФ.

Отмечается, что штурмовые роты Z были созданы по приказу президента России Владимира Путина и состоят из осужденных лиц. Их основным назначением является выполнение наступательных действий и участие в городских боях.

Подразделения с таким "спецконтингентом" показали крайне низкую боеспособность из-за алкоголизма, мародерства и дезертирства в связи с катастрофическими потерями, отметили в разведке.

Напомним, что ВСУ удалось ликвидировать командира подразделения "Шторм Z" 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады так называемой "ДНР" Сергея Аргунова.

Чеченские силы заменили бойцов "Шторма Z" в районе Марьинки. "Кадыровцы" потеряли первоначальный энтузиазм по поводу наступательных действий после столкновения с сильным украинским сопротивлением в этом районе.