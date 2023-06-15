"Спецконтингент Z" на фронт: РФ перекидає ув'язнених у "добровольчий корпус", — ГУР

Штурмові роти Z були створені за наказом президента Росії Володимира Путіна та складаються із засуджених осіб. Їх основним призначенням є виконання наступальних дій та участь у міських боях.

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Військове керівництво Росії ухвалило рішення про створення спеціальної комісії з метою перегрупування та доукомплектації "добровольчого корпусу". У рамках цієї ініціативи планується перекинути особовий склад зі штурмових рот Z. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Заступника начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майора Олега Польгуєва було призначено головою спеціальної комісії, відповідальної за перегрупування та доукомплектацію "добровольчого корпусу".

У рамках зазначеної комісії було випущено наказ про вибір близько 2 тисяч осіб із "спецконтингенту" для подальшого проходження навчання на полігонах тимчасово окупованих територій. Після закінчення навчання ці військовослужбовці планують перекинути в зону бойових дій.

Згідно з повідомленням ГУР, членам спецкомісії буде надано посилену охорону, а дисципліною серед "добровольців" займатиметься група військової поліції РФ.

Зазначається, що штурмові роти Z були створені за наказом президента Росії Володимира Путіна та складаються із засуджених осіб. Їх основним призначенням є виконання наступальних дій та участь у міських боях.

Підрозділи з таким "спецконтингентом" показали вкрай низьку боєздатність через алкоголізм, мародерство та дезертирство у зв'язку з катастрофічними втратами, зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося ліквідувати командира підрозділу "Шторм Z" 110-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади так званої "ДНР" Сергія Аргунова.

Чеченські сили замінили бійців "Шторма Z" у районі Мар'їнки. "Кадировці" втратили початковий ентузіазм щодо наступальних дій після зіткнення із сильним українським опором у цьому районі.