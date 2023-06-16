Украинский военный показал последствия подрыва финского БТР на трех минах (фото)

Бойцы смогли эвакуировать поврежденный бронетранспортер с поля боя. Его можно будет отремонтировать и вернуть в строй.

Related video

Финский бронетранспортер Sisu XA-180 пережил подрыв на трех противотанковых минах, но сохранил жизнь экипажа. Об этом сообщает украинский военный с ником "Танкист" в твиттере.

Бойцам ВСУ удалось эвакуировать подбитый БТР XA-180, выдержавший подрыв на трех противотанковых минах типа ТМ-62. Как ранее рассказывал военный, машина потеряла способность двигаться только после третьей детонации. Он отмечает, что финский БТР оказался очень устойчивым.

"Ходовой пипец, но все отремонтируется и поедет дальше воевать", — отметил боец.

Повреждённый БТР ХА-180 Повреждённый БТР ХА-180 Повреждённый БТР ХА-180 Повреждённый БТР ХА-180

Кроме этого он добавил несколько деталей по штурму. Военные смогли занять вражескую позицию только с третьего раза. Это при том, что первые два они даже не приблизились к позициям оккупантов. Они заминировали поля вокруг.

На фотографиях, опубликованных военнослужащим, видны различные повреждения на корпусе машины, а также пробитые колеса. Отмечается, что ходовая часть БТР сильно пострадала, но подлежит ремонту.

Напомним, 15 июня боец ВСУ рассказал о начале истории с повреждением Sisu XA-180.

15 июня в Минобороны Испании анонсировали поставки Украине дополнительных БТР М113 и танков Leopard 2A4.