Українській військовий показав наслідки підриву фінського БТР на трьох мінах (фото)
Бійці змогли евакуювати пошкоджений бронетранспортер з поля бою. Його можна буде відремонтувати та повернути в стрій.
Фінській бронетранспортер Sisu XA-180 пережив підрив на одразу трьох протитанкових мінах, але зберіг життя екіпажу. Про це повідомляє українській військовий з ніком "Танкіст" у твіттері.
Бійцям ЗСУ вдалося евакуювати підбитий БТР XA-180, який витримав підрив на трьох протитанкових мінах типу ТМ-62. Як раніше розповідав військовий, машина втратила здатність рухатися лише після третьої детонації. Він зазначає, що фінський БТР виявився надзвичайно стійким.
"Ходовий піпец, але все відремонтується та поїде далі воювати", — зазначив боєць.
Окрім цього він додав трохи деталей щодо штурму. Військові змогли зайняти ворожу оборону тільки з третього разу. Це при тому, що перші два вони навіть не наблизились до позицій окупантів. Вони замінували поля довкола.
На фотографіях, які опублікував військовослужбовець видні різні пошкодження на корпусі машини, а також пробиті колеса. Зазначається, що ходова частина БТРу сильно постраждала, але підлягає ремонту.
Нагадаємо, 15 червня боєць ЗСУ розказав про початок історії з пошкодженням Sisu XA-180.
15 червня в Міноборони Іспанії анонсували постачання Україні додаткових БТР М113 та танків Leopard 2A4.