"Это не проблема": украинские пилоты высказались о переобучении на F-16 (видео)

Как отмечает один из летчиков ВСУ, украинцы уже много знают об F-16. По его словам, с помощью западных истребителей можно будет уничтожать врага на оккупированных территориях.

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Украинские пилоты поделись мнениями касательно переобучения на современные американские истребители F-16. Об этом идет речь в репортаже издания "Голос Америки" от 16 июня.

Пилот-истребитель Ростислав Лазаренко, который с момента полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину совершил более 330 вылетов, отметил, что его коллеги готовы освоить высокоэффективный истребитель F-16 и использовать его в бою.

"Я знаю, что если эти парни пойдут переобучаться, пока мы тут будем продолжать воевать, то они чисто психологически не смогут отдыхать. Они будут делать все возможное, чтобы как можно быстрее переобучиться на эту технику и вернутся", — сказал украинский защитник.

В свою очередь летчик-истребитель по имени Алексей отметил, что украинские пилоты уже много знают о F-16. По его словам, F-16 помогут преодолеть преимущества российских истребителей Су-35, так как они увеличат дальность поражения и дадут возможность уничтожать врага на оккупированных территориях.

"Касательно систем самолета, полетов, тактики, техники – для наших пилотов это не проблема. Как говорят наши преподаватели, нужно чувствовать самолет", — заявил Алексей.

Украинские пилоты готовы освоить F-16

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат добавил, что списки тех, кто будет осваивать F-16 уже составлены. Он отметил, что речь идет о десятках пилотов, а также об авиационных инженерах.

"Ставка на молодых пилотов, которые могут лучше общаться с новыми технологиями", — подчеркнул Игнат.

Напомним, что 5 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать американские истребители F-16 во время контрнаступательных действий ВСУ летом 2023 года.

Ранее, 19 мая, мы писали о том, что США протестировали украинских летчиков для полетов на F-16 и пришли к выводу, что на освоение истребителей украинцам понадобится всего четыре месяца. Американские инструкторы отметили, что украинские пилоты с квалификацией на МиГ-29 и Су-27 смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров на симуляторах.