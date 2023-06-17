Подрыв Каховской ГЭС: в СБУ показали, как эвакуировали людей с левого берега Херсонщины (видео)

В СБУ заявили, что россияне обстреляли одну из групп спецназовцев. Однако затем позиции ВС РФ уничтожила артиллерия ВСУ.

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В Службе безопасности Украины показали, как проходила эвакуация украинских граждан из оккупированной части Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Детали сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

В сообщении сказано, что эвакуацией жителей с оккупированного левого берега занимались спецназовцы.

Также сообщается, что с первых дней после подрыва Каховской ГЭС сотрудники Центра спецопераций "А" вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны вывозили попавших в ловушку на левом берегу Днепра людей. Одну из групп обстреляли российские оккупанты.

"Оккупанты обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала гражданских. Но их позиция, оборудованная на крыше жилого дома, была сразу уничтожена артиллерийским ударом", — отметили в СБУ.

Кроме того, как отметили в СБУ, доставляли продукты питания при помощи беспилотников.

В СБУ показали, как спецназовцы эвакуировали жителей оккупированного левого берега Херсонской области

Напомним, что 17 июня В сети появились новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС. На кадрах компании Maxar можно увидеть, как сейчас выглядит подорванная российскими оккупантами плотина, а также речной терминал "Нибулон".

Также после подрыва Каховской ГЭС в Крыму сообщили о первом случае инфекционного заболевания. Сообщается, что причиной инфицирования стало нарушение рекомендаций, представленных "ГУ МЧС России по Крыму". При этом в сети появились сканы документов "Министерства здравоохранения Республики Крым", где говорится об ухудшение качества питьевой воды в регионе.