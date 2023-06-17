Підрив Каховської ГЕС: у СБУ показали, як евакуювали людей з лівого берега Херсонщини (відео)

У СБУ заявили, що росіяни обстріляли одну із груп спецпризначенців. Однак потім позиції ЗС РФ знищила артилерію ЗСУ.

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У Службі безпеки України показали, як відбувалася евакуація українських громадян з окупованої частини Херсонської області після підриву росіянами Каховської ГЕС. Деталі повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

У повідомленні сказано, що евакуацією мешканців з окупованого лівого берега займалися спецназівці.

Також повідомляється, що з перших днів після підриву Каховської ГЕС співробітники Центру спецоперацій "А" разом з колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки та оборони вивозили людей, які потрапили в пастку на лівому березі Дніпра. Одну з груп обстріляли російські окупанти.

"Окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала цивільних. Але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом", — зазначили в СБУ.

Крім того, як зазначили у СБУ, доставляли продукти харчування за допомогою безпілотників.

У СБУ показали, як спецназівці евакуювали мешканців окупованого лівого берега Херсонської області

Нагадаємо, що 17 червня у мережі з'явилися нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС. На кадрах компанії Maxar можна побачити, як зараз виглядає підірвана російськими окупантами гребля, а також річковий термінал "Нібулон".

Також після підриву Каховської ГЕС у Криму повідомили про перший випадок інфекційного захворювання. Повідомляється, що причиною інфікування стало порушення рекомендацій, наданих "ГУ МНС Росії по Криму". При цьому у мережі з'явилися скани документів "Міністерства охорони здоров'я Республіки Крим", де йдеться про погіршення якості питної води у регіоні.