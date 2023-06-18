Получит дальность 400 км: украинский ОТРК "Сапсан" готов на 65-70%

Для завершения разработки и окончания производства необходимо около 500 млн долларов.

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Украинский оперативно тактический ракетный комплекс "Сапсан" готов на 65-70%. Об этом рассказал глава "Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса" Игорь Крол для Security Talks на Апостроф TV.

Как известно, "Сапсан" разрабатывается КБ "Южное" с помощью десятков украинских предприятий. Теперь его готовность можно оценивать в 65-70%.

Для завершения разработки и окончания производства всей опытной составляющей комплекса необходимо около 500 млн долларов (более 18 миллиардов гривен).

"Сапсан" получит дальность "400 километров и больше".

По словам Крола, в довоенное время Украина могла бы производить 20 ракет для ОТРК в год. Сейчас часть работ выполняется за границей, чтобы обезопасить оборудование и людей от ракетных атак РФ.

Отметим, что именно предприятия ассоциации "Западноукраинское объединение предприятий ОПК" разрабатывают и производят головки самонаведения для ракет комплексов "Сапсан" и "Гром-2".

Напомним, в начале февраля 2022 ВСУ объявили о планах по перевооружению артиллерии, в частности ОТРК "Сапсан".

Также Фокус писал о шпионском скандале, связанном с КБ "Южное", осенью 2022 года.