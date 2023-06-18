Отримає дальність 400 км: український ОТРК "Сапсан" готовий на 65-70%

На завершення розробки й закінчення виробництва необхідні близько 500 млн доларів.

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Український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" готовий на 65-70%. Про це розповів голова "Західноукраїнського об’єднання підприємств оборонно-промислового комплексу" Ігор Крол для Security Talks на Апостроф TV.

Як відомо, "Сапсан" розробляється КБ "Південне" з допомогою десятків українських підприємств. І наразі його готовність можна оцінювати в 65-70%.

На завершення розробки й закінчення виробництва всієї дослідної складової комплексу необхідно близько 500 млн доларів (понад 18 мільярдів гривень).

"Сапсан" отримає дальність "400 кілометрів і більше".

За словами Крола, у довоєнні часи Україна могла б виготовляти 20 ракет для ОТРК на рік. А наразі частина робіт виконується за кордоном, аби убезпечити обладнання та людей від небезпеки.

Зазначимо, що саме підприємства асоціації "Західноукраїнського об’єднання підприємств ОПК" розробляють та виготовляють головки самонаведення для ракет комплексів "Сапсан" та "Грім-2".

Нагадаємо, на початку лютого 2022 ЗСУ оголосили про плани щодо переозброєння артилерії, зокрема ОТРК "Сапсан".

Також Фокус писав про шпигунський скандал, повʼязаний з КБ "Південне", восени 2022.