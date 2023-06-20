"Будет гарантирована безопасность": в РФ призвали украинских дипломатов переехать в Москву

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что его обращение для тех, кто якобы чувствует на себе давление "киевского режима" и хочет уберечь свою семью.

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Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин предложил сотрудникам украинским дипломатических миссий переехать в Москву вместе с семьями. Им якобы гарантируют безопасность. Об этом пишет пресс-бюро ведомства 20 июня.

По его словам, переезд в российскую столицу якобы сможет им помочь обрести безопасное место для всей семьи и решение следует принять незамедлительно.

"Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", — говорится в сообщении.

В Службе внешней разведки РФ также заявили, что большинство украинских дипломатов, которые аккредитованы в европейский странах, после завершения командировок якобы остаются там навсегда. Они получают статус беженцев, как заявил Сергей Нарышкин.

Такие же сведения российская разведка якобы получила из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но никаких доказательств не было обнародовано.

Напомним, 19 июня сообщалось, что в разведке РФ "спрогнозировали" результаты контрнаступления. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что представители американских и европейских спецслужб и военных ведомств якобы допускают, что украинское контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам.