Голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін зазначив, що його звернення для тих, хто нібито відчуває на собі тиск "київського режиму" та хоче вберегти свою родину.

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Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Російської Федерації Сергій Наришкін запропонував співробітникам українських дипломатичних місій переїхати у Москву разом із сім'ями. Їм нібито гарантують безпеку. Про це пише пресбюро відомства 20 червня.

За його словами, переїзд у російську столицю нібито зможе їм допомогти знайти безпечне місце для всієї родини, і рішення слід ухвалити негайно.

"Звертаємося до працівників українських дипмісій і представництв держорганів за кордоном. Якщо ви відчуваєте відповідальність за долю своєї батьківщини, забезпечення миру та стабільності в Європі й відчуваєте на собі тиск злочинного київського режиму, який веде Україну до національної катастрофи, приїжджайте в Москву, де вам і вашим близьким буде гарантовано безпеку", — йдеться в повідомленні.

У Службі зовнішньої розвідки РФ також заявили, що більшість українських дипломатів, акредитованих у європейських країнах, після завершення відряджень нібито залишаються там назавжди. Вони набувають статусу біженців, як заявив Сергій Наришкін.

Такі самі відомості російська розвідка нібито також отримала з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, але жодних доказів не було оприлюднено.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що в розвідці РФ "спрогнозували" результати контрнаступу. Глава відомства Сергій Наришкін заявив, що представники американських і європейських спецслужб та військових відомств нібито припускають, що український контрнаступ може призвести до прямо протилежних результатів.