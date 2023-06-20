С полным освобождением Украины все не закончится: боец ВСУ — о боях в Благодатном (видео)

По данным журналистов в поселке не уцелел ни один дом. Когда Благодатное вернулось под контроль Украины, в нем было только два мирных жителя, а до войны — 700.

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Боец ВСУ с позывным "Лермонтов", участвовавший в освобождении Благодатного Донецкой области, рассказал, что даже после полного освобождения украинских земель от оккупационных войск "на этом все не закончится". Репортаж из деоккупированного Благодатного опубликовала Русская служба "Радио свобода".

"Лермонтов" сказал, что нужно освободить весь Донбасс и Крым, а также отомстить за всех погибших.

"Даже если мы полностью освободим нашу землю, на этом все не закончится, во всяком случае для меня", — сказал он, добавив, что нужно отомстить за всех погибших украинских военнослужащих.

Украинский защитник отметил, что в Благодатном — одном из нескольких населенных пунктов, освобожденных ВСУ в ходе текущего контрнаступления, — было найдено много боеприпасов.

Репортаж из Благодатного

По данным журналистов в поселке не уцелел ни один дом. Когда Благодатное вернулось под контроль Украины, в нем осталось только два мирных жителя, тогда как до начала война здесь проживало 700 человек.

Военнослужащий рассказал, что в километре от Благодатного у украинской наступательной группировки войск были потери и не только в одной бригаде.

Судя по надписям, сделанным на стенах, в Благодатном дислоцировался 430-й российский полк. Это была регулярная армия и осужденные, сказал боец ВСУ.

"Продвигаемся из последних сил, как можем, у нас приказ: не отступать и двигаться вперед. Двигаемся", — в свою очередь, объяснил боец "Скрипач".

Напомним, что режиссер Олег Сенцов, воюющий на фронте сумел выбраться из подбитого бронеавтомобиля. По его словам, Силам обороны занялиа новые позиции. Однако без потерь тоже не обошлось.

Также сообщалось о возросшей активности российских войск на Берлинском направлении, которая объясняется успехами ВСУ.