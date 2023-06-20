Концерн Rheinmetall поставлял товары в РФ во время полномасштабной войны в Украине, – СМИ

В немецкой компании признались, что их товары поступали на территорию России до июня прошлого года. Это происходило в рамках ранее подписанных контрактов.

Related video

Дочерняя компания немецкого концерна Rheinmetall продавала Российской Федерации запчасти для двигателей после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt 20 июня.

В Rheinmetall признали, что последний раз их товары поступали в Россию в июне прошлого года. Поставки осуществлялись в рамках ранее подписанных контрактов, выполнение которых было сильно затянуто из-за ряда сложных процедур проверки и согласования.

Весной прошлого года совет директоров Rheinmetall принял решение прекратить торговлю с РФ. При этом в компании заявили, что продажа запчастей к двигателям не идет в разрез с этим решением.

По словам представителей концерна, упомянутые поставки позволили избежать штрафов, предусмотренных договором. Именно поэтому поставщик запчастей MS Motorservice, выпускающий поршни, масляные насосы, водяные насосы и клапаны, продавал свои товары российским оптовикам.

Как отмечают авторы публикации, Rheinmetall играет важную роль в снабжении украинской армии после начала полномасштабного вторжения РФ. Концерн производит не только артиллерию, танки и боеприпасы, но и комплектующие для легковых и грузовых автомобилей.

Напомним, что 16 июня генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении заключить с властями Германии многомиллиардную сделку и поставить Украине первые 35-мм снаряды для самоходных артиллерийских установок Gepard.

Ранее, 12 мая, стало известно, что концерн Rheinmetall создаст совместно с "Укроборонпромом" предприятие в Украине по ремонту и производству танков. Это может быть совершенно новый завод, построенный с нуля.

Еще мы писали о том, что 2 апреля появилась информация о том, что Rheinmetall строит в румынском городе Сату-Маре военный центр технического обслуживания оружия, используемого в войне в Украине.