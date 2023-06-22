Не только из-за гибели людей возле укрытия: чиновнику КГГА Ткачуку вручили еще одно подозрение

Директор департамента городской администрации безосновательно включил в платеж налог на добавленную стоимость на товар, который освобожден от уплаты налога, рассказывают в прокуратуре. Из-за этого ущерб бюджету составил миллионную сумму.

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Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что 11 ноября 2022 года директор Департамента муниципальной безопасности КГГА заключил договор на закупку миниэлектростанций с одним из обществ. Общая сумма сделки составила более 28,6 млн грн. На них должны были приобрести миниэлектростанции для оснащения столичных пунктов обогрева.

Постановлением Кабмина от 09.11.2022 указанная категория товаров освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины. Впрочем, в платежном поручении, которое перечислил обществу Департамент, кроме более 28,6 млн гривен на товар был безосновательно включен налог на добавленную стоимость. Таким образом был нанесен ущерб Департаменту на сумму 1,8 млн гривен.

"Факт растраты бюджетных средств подтверждается актом проверки закупки, которая проводилась Государственной аудиторской службой Украины", — отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

21 июня Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Его подозревают в служебной халатности из-за гибели людей возле закрытого укрытия 1 июня.

Напомним, что прокуратура совместно с сотрудниками полиции расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт бомбоубежищ в Киеве.

Ранее сообщалось, что 1 июня сотрудники Киевской городской прокуратуры и правоохранители пришли с обысками в КГГА после того, как жители столицы заявили о закрытом укрытии во время обстрела ВС РФ.