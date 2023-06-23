В Чернигове простились с погибшим бойцом ВСУ: четверо детей остались без отца (фото, видео)

Вячеслав Аноприенко мог не пойти на войну, но настаивал, что не может сидеть дома, так как на передовой находятся бойцы без ротации, в том числе и его младший брат.

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В Чернигове простились с 43-летним защитником Украины Вячеславом Аноприенко, который погиб в Донецкой области. У него осталось четверо детей. Боец ВСУ намеревался встать в ряды украинской армии с первых дней полномасштабного вторжения, но присоединился к ВСУ только в марте этого года. Об этом сообщает "Суспільне.Чернігів".

Вячеслав Аноприенко служил в 88-м батальоне морской пехоты.

Поначалу он не мог попасть на фронт из-за того, что в ТЦК не соглашались принимать многодетных отцов.

"Как только началась война, он пошел в военкомат, — объяснила его родственница. — Его не взяли, сказали: "У тебя четверо детей, мы таких не берем".

Однако Вячеслав настаивал, что не может сидеть дома, поскольку на передовой находятся бойцы без ротации, в т.ч. и его младший брат.

По словам жены, увидев видео хладнокровного расстрела оккупантами Александра Мациевского, Вячеслав уже не мог оставаться в стороне и записался добровольцем.

Украинский защитник воевал в рядах 88-го отдельного батальона морской пехоты. Последний разговор с женой датируется утром 13 июня, вечером военнослужащий не вышел на связь. Он погиб на боевом задании в районе Старомайорского Донецкой области.

По словам жены, дети тяжело переживают утрату отца. Она вспоминает напутствие мужа о том, что нужно быть сильной.

Прощание с бойцом ВСУ

"Я сильная, потому что мне поднимать теперь четырех детей, — сказала женщина. — У меня просто нет другого выбора. Но его очень не хватает".

Сюжет о погибшем бойце

Напомним, что на фронте погиб житель Тернопольской области Назар Матляк, удостоенный ордена "За мужество", об этом появилась информация 22 июня.

Также сообщалось, что 21 июня стало известно, что на передовой погиб житель Одесской области Александр Кирой, уроженец населенного пункта Граденицы.