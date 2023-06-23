У Чернігові попрощалися із загиблим бійцем ЗСУ: четверо дітей залишилися без батька (фото, відео)

В'ячеслав Анопрієнко міг не піти на війну, але наполягав, що не може сидіти вдома, оскільки на передовій перебувають бійці без ротації, зокрема і його молодший брат.

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У Чернігові попрощалися із 43-річним захисником України В'ячеславом Анопрієнком, який загинув на Донеччині. У нього залишилося четверо дітей. Боєць ЗСУ мав намір стати до лав української армії з перших днів повномасштабного вторгнення, але долучився до ЗСУ лише в березні цього року. Про це повідомляє "Суспільне.Чернігів".

В'ячеслав Анопрієнко служив у 88-му батальйоні морської піхоти.

Спочатку він не міг потрапити на фронт через те, що в ТЦК не погоджувалися приймати багатодітних батьків.

"Щойно почалася війна, він пішов у військкомат, — пояснила його родичка. — Його не взяли, сказали: "У тебе четверо дітей, ми таких не беремо".

Однак В'ячеслав наполягав, що не може сидіти вдома, оскільки на передовій перебувають бійці без ротації, зокрема і його молодший брат.

За словами дружини, побачивши відео холоднокровного розстрілу окупантами Олександра Мацієвського, В'ячеслав уже не міг залишатися осторонь і записався добровольцем.

Український захисник воював у лавах 88-го окремого батальйону морської піхоти. Остання розмова з дружиною датується вранці 13 червня, увечері військовослужбовець не вийшов на зв'язок. Він загинув на бойовому завданні в районі Старомайорського Донецької області.

За словами дружини, діти важко переживають втрату батька. Вона згадує напуття чоловіка про те, що потрібно бути сильною.

Прощання з бійцем ЗСУ

"Я сильна, тому що мені підіймати тепер чотирьох дітей, — сказала жінка. — У мене просто немає іншого вибору. Але його дуже не вистачає".

Сюжет про загиблого бійця

Нагадаємо, що на фронті загинув житель Тернопільської області Назар Матляк, відзначений орденом "За мужність", про це з'явилася інформація 22 червня.

Також повідомлялося, що 21 червня стало відомо, що на передовій загинув житель Одеської області Олександр Кірой, уродженець населеного пункту Градениці.