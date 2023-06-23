Брешь в обороне Королевских сил: в Британии сомневаются, что могут устоять перед атаками ракет РФ

По мнению британского генерала Ника Картера, в потенциальном конфликте единственная линия обороны от шквала вражеских ракет — эсминцы Type 45 Королевского флота с передовой системой Aegis и мощными системами ПВО.

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Бывший командующий Британских Вооруженных сил генерал Ник Картер забил тревогу из-за потенциально катастрофической бреши в обороне Великобритании. По его мнению, военные службы страны испытывают острую нехватку кадров, а эсминцы Type 45 Королевского флота являются единственным оплотом Британии против шквала ракет, подобных тем, которые Россия развернула против Украины. Об этом 22 июня сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Выступая перед Парламентом генерал Картер предупредил, что если Великобритания окажется втянутой в затяжной конфликт между государствами, победа может оказаться маловероятной.

К такому выводу военачальник пришел, опираясь на данные Министерства обороны страны. Оказалось, что в январе 2023 года численность регулярных войск Соединенного Королевства составляет чуть более 143 560 человек.

"Наши вооруженные силы слишком сильно сократились. Если бы мы начали воевать с равными силами, я не уверен, что у нас остались бы какие-либо возможности после первых нескольких месяцев конфликта", — отметил Картер.

Также генерал забил тревогу по поводу британской противовоздушной обороны. По его словам, она потенциально уязвима в случае массированных российских атак.

Бывший командующий Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер

"Потенциал нашей противоракетной системы является предметом дискуссии. Вероятно, наша единственная линия обороны против такой угрозы — это эсминец Type 45", — подчеркнул генерал.

Военачальник добавил, что системы Patriot, которые сейчас развернуты в Украине — это именно то оружие, которое может исправить ситуацию.

Почему Type 45?

Отметим, что упоминание эсминцев Type 45 (Arleigh Burke) небезосновательны. Дело в том, что эти военные корабли создавались для защиты американских авианосных групп от ракетных ударов. Они обладают уникальной боевой информационно-управляющей системой (БИУС) Aegis, которая способна отслеживать до 1000 воздушных и морских целей на дальности 190 км, и при этом наводить 18 ракет различного назначения.

Эсминцы вооружены противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 VL-Asroc, крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk, ракетами RIM-7 Sea Sparrow и RIM-66 SM-2.

По мнению некоторых военных экспертов, эсминцы Type 45 являются лучшими представителями данного класса, поскольку они способны не только защитить эскадру, но и наносить высокоточные удары по противнику на приличных дистанциях.

Напомним, США, Дания Великобритания, Нидерланды заявили о сотрудничестве, чтобы предоставить Украине новые средства ПВО для защиты от российских ракет. Согласно информации британского Минобороны от 15 июня, союзники передадут "высокоприоритетное оборудование" для противовоздушной обороны, поскольку РФ продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.