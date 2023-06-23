"Умываемся кровью": Пригожин заявил, что ВС РФ отступают на нескольких направлениях

Глава ЧВК "Вагнер" спрогнозировал очередной "жест доброй воли" со стороны России в недалеком будущем.

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В то время как в сводках Министерства обороны России говорится об успехах ВС РФ, оккупанты на фронте несут колоссальные потери и отступают не только на Запорожье и Херсонщине, но и на Бахмутском направлении. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в новом интервью, опубликованном его пресс-службой.

"Они все еще надеются, что могут выиграть эту войну. Но постольку, поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, то руководство Минобороны – оно тщательно обманывает президента. И президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности", – сказал Пригожин.

По словам главаря наемников, формируются две повестки: одна – "на земле", другая – на столе у президента. И реальность кардинально противоположна победным реляциям оборонного ведомства. Российская армия отступает на нескольких направлениях, что, как отметил Пригожин, вызывает истерики у начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"На земле сейчас, на сегодняшний день российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник ГШ после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья, в телефон, требуя вернуть позиции. И все, что может сделать командующий — сказать: все возвращено и нарисовать на карте красную полосочку, на несколько км севернее, чем она сегодня реально есть. Поэтому то, что нам рассказывают, это глубочайший обман", – заявил глава ЧВК "Вагнер.

Кроме того, он также спрогнозировал в недалеком будущем очередной "жест доброй воли" со стороны РФ.

"Перед фактом мы встанем только в тот момент, когда – как было на Красном Лимане, как было в Херсоне, как было во многих других местах – сборище этих мразей, понимая, что они уже проср*ли огромный кусок территорий, соберутся и заявят о том, что они "перегруппировались на более выгодные позиции", – утверждает Пригожин.

Он признал, что у ВСУ есть успехи и на Бахмутском направлении. Основатель ЧВК рассказал, что украинскому командованию удается выдавливать с позиций российские войска, сохраняя жизни своих солдат и имеющуюся технику. Между тем военное руководство РФ использует противоположную тактику.

"То же самое происходит на Бахмуте. Противник все глубже, глубже, глубже внедряется в нашу оборону. Противник не губит своих солдат. Противник экономит свою технику. Все, что противник не экономит – это боеприпасы. И поэтому солдаты гибнут, уходят с ранениями. Каждый раненый солдат завтра не возьмет автомат в руки. Время стремительно схлопывается", – резюмировал Пригожин.

Напомним, в этом же интервью Евгений Пригожин заявил, что украинская армия не "бомбила Донбасс 8 лет", был взаимный обмен ударами. По его словам, Киев не готовил нападение на РФ вместе со всем НАТО, как сейчас утверждает российское руководство. Украинская армия имела силы на линии ООС, но не планировала атаковать.

15 июня в британской разведке заявили, что Пригожин бросает вызов российским элитам в конфликте с Минобороны. Речь шла об отказе подписывать контракт с российским военным ведомством согласно указу, поддержанному президентом РФ Владимиром Путиным.