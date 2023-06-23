"Умиваємося кров'ю": Пригожин заявив, що ЗС РФ відступають на кількох напрямках

Глава ПВК "Вагнер" спрогнозував черговий "жест доброї волі" з боку Росії в недалекому майбутньому.

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У той час як у зведеннях Міністерства оборони Росії йдеться про успіхи ЗС РФ, окупанти на фронті зазнають колосальних втрат і відступають не тільки на Запоріжжі та Херсонщині, а й на Бахмутському напрямку. Про це заявив засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин у новому інтерв'ю, опублікованому його пресслужбою.

"Вони все ще сподіваються, що можуть виграти цю війну. Але остільки, оскільки відсутнє управління, відсутні військові успіхи, то керівництво Міноборони — воно ретельно обманює президента. І президент отримує ті доповіді, які ніяк не відповідають дійсності", — сказав Пригожин.

За словами ватажка найманців, формуються два порядки денні: один — "на землі", інший — на столі у президента. І реальність кардинально протилежна переможним реляціям оборонного відомства. Російська армія відступає на кількох напрямках, що, як зазначив Пригожин, викликає істерики у начальника Генштабу Валерія Герасимова.

"На землі зараз, на сьогодні російська армія відступає на Запорізькому, Херсонському напрямках. ЗСУ продавлюють російську армію. Ми вмиваємося кров'ю. Резерви ніхто не дає. Управління ніякого немає. Як і раніше, істерики, в яких начальник ГШ після склянки горілки верещить, як баба базарна, як свиня, у телефон, вимагаючи повернути позиції. І все, що може зробити командувач, — сказати: все повернуто і намалювати на карті червону смужку, на кілька км північніше, ніж вона сьогодні реально є. Тому те, що нам розповідають, це глибокий обман", — заявив глава ПВК "Вагнер.

Крім того, він також спрогнозував у недалекому майбутньому черговий "жест доброї волі" з боку РФ.

"Перед фактом ми встанемо тільки в той момент, коли — як було на Красному Лимані, як було в Херсоні, як було в багатьох інших місцях — збіговисько цих мерзотників, розуміючи, що вони вже проср*ли величезний шматок територій, зберуться і заявлять про те, що вони "перегрупувалися на більш вигідні позиції", — стверджує Пригожин.

Він визнав, що у ЗСУ є успіхи й на Бахмутському напрямку. Засновник ПВК розповів, що українському командуванню вдається видавлювати з позицій російські війська, зберігаючи життя своїх солдатів і наявну техніку. Тим часом військове керівництво РФ використовує протилежну тактику.

"Те ж саме відбувається на Бахмуті. Противник усе глибше, глибше, глибше проникає в нашу оборону. Противник не губить своїх солдатів. Противник економить свою техніку. Усе, що противник не економить — це боєприпаси. І тому солдати гинуть, йдуть із пораненнями. Кожен поранений солдат завтра не візьме автомат у руки. Час стрімко схлопується", — резюмував Пригожин.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Євгеній Пригожин заявив, що українська армія не "бомбила Донбас 8 років", був взаємний обмін ударами. За його словами, Київ не готував напад на РФ разом з усім НАТО, як зараз стверджує російське керівництво. Українська армія мала сили на лінії ООС, але не планувала атакувати.

15 червня у британській розвідці заявили, що Пригожин кидає виклик російським елітам у конфлікті з Міноборони. Йшлося про відмову підписувати контракт із російським військовим відомством згідно з указом, підтриманим президентом РФ Володимиром Путіним.