Избирком сбежал из-за обстрелов: в российском Шебекено отменили местные выборы, - СМИ

По информации председателя избирательного комитета области, из-за обстрелов почти все избиратели и члены избирательных комиссий покинули Шебекинский округ. Дату выборов назовут, когда обстановка в области нормализируется.

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В Белгородской области отменяются местные выборы из-за того, что жители этой приграничной с Украиной территории РФ разъехались. Об этом в пятницу, 23 июня сообщает местное издание "Белпресса"

Отмечается, что по причине массовой эвакуации населения областная белгородская комиссия отменила выборы в совет депутатов Шебекинского округа.

По словам председателя избирательного комитета Белгородской области Игоря Лазарева, Шебекинский округ покинули почти все избиратели и члены 40 избирательных комиссий, поэтому провести сентябрьские выборы в 2023 году нет возможности.

Так же было сказано, что дата выборов будет названа лишь тогда, когда обстановка в области нормализируется.

Сейчас там действует режим "среднего уровня реагирования". И хотя по законам РФ выборы отменить можно лишь при режиме повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военном положении, ЦИК РФ согласилась на отмену выборов в Шебекино.

По информации российского Telegram-канала "7x7 — Горизонтальная Россия", по тем же причинам отменили выборы в земское собрание Журавлевского сельского поселения Белгородского района.

Ситуация в Шебекино Белгородской области

Напомним, что в ночь на 31 мая Шебекино подверглось масировнному обстрелу. Местные власти обвинили во всем ВСУ. С тех пор обстрелы города в Белгородской области проходили регулярно.

7 июня в промышленной зоне города Шебекино Белгородской области России возник сильный пожар после обстрелов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, по населенному пункту выпустили 60 снарядов из РСЗО "Град". Большая часть их них пришлась на промзону.

По информации главы городского округа Владимира Жданова от 19 июня, из Шебекино сбежали 87 чиновников. В России предположили, что причинами побега могли стать сложные условия или разрушенное жилье.