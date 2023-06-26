Миллионы снарядов и тысячи автоматов: в МВД Польши анонсировали помощь украинским силовикам

По словам главы МВД, Варшава направит Киеву оружие для штурмовых бригад, НГУ и для представителей других силовых ведомств, которые также являются защитниками Украины и всей Европы.

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Польша перешлет представителям украинских силовых ведомств тысячи автоматов и миллионы патронов для борьбы с вооруженной агрессией РФ. Об этом заявил министр министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский во время совместного брифинга с главой МВД Украины Игорем Клименко в Польше, сообщает корреспондент "Укринформ".

"На фронте российско-украинской войны с агрессором борются не только ВСУ, но и подразделения, подлежащие МВД Украины – Нацгвардия, полиция и Пограничная служба. Вскоре МВД Польши поставит этим подразделениям тысячи автоматов и миллионы патронов", — отметил глава МВД Польши.

Каминский подчеркнул, что его страна планирует передать украинским силовикам оружие.

"В данный момент самым важным является оружие. Вскоре мы начнем поставки оружия для Нацгвардии Украины, для штурмовых бригад украинской полиции и Пограничной службы. Это будут тысячи автоматов, миллионы патронов, которые позволят эффективно бороться украинским защитникам, защитникам Европы", — отметил министр.

Военная помощь Польши

Польша за пол года вторжения стала одним из главным союзником Украины в поставках оружия.

В середине марта 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская компания Fabryka Broni Łucznik-Radom заключила контракт на поставку партии карабинов Grot для украинских военнослужащих.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Украине передадут 4 истребителя МиГ-29.