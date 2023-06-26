Уничтожили плацдарм на канале Северский Донец — Донбасс: 3 ОШБр провела наступление в районе Бахмута (видео)

Локацию враг рассматривал для проведения наступательных действий, а также с этого плацдарма пытался помешать продвигаться украинским войскам, которые могут окружить Бахмут.

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Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины провели наступательные действия в районе Бахмута и уничтожили плацдарм российских войск на одной из сторон канала Северский Донец — Донбасс. Видео опубликовал в Telegram майор ВСУ Максим Жорин.

Он рассказал, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский-Донец. Локацию враг рассматривал для проведения наступательных действий. Удержание этой территории россиянами не позволяло и продвигаться украинским войскам, которые могут окружить Бахмут.

Он отметил, что операция была очень тяжелой. Все сутки шли чрезвычайно непростые бои, в которых бойцы 1 механизированного батальона 3-й штурмовой показали силу духа и высокий профессиональный уровень. Благодаря их действиям удалось полностью разрушить планы российских захватчиков.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в войне с Россией

Бойцы 3 ОШБр участвуют в активных боевых действиях вблизи Бахмута. Они регулярно уничтожают личный состав и технику врага. В 3 ОШБр 20 июня заявили, что провели успешные действия в районе города. По их словам, инициатива вблизи населенного пункта перешла именно к 3-й отдельной штурмовой бригаде, а отсутствие "мясных волн" россиян облегчает наступление украинским войскам. Вследствие продвижения Сил обороны Украины удалось захватить в плен значительное количество оккупантов. Российские военные удивлялись, что получают необходимое обеспечение в плену.

В апреле в 3-й ОШБр применили танки по российской армии вблизи Бахмута. Экипажи бронетехники провели стрельбу по соответствующим целям на холмах и в лесополосе. Огонь украинские защитники вели с дальнего расстояния, поэтому эффективность могла быть низкой, но благодаря профессиональным навыками удалось уничтожить врагов.

Напомним, 6 июня бойцы 3-й ОШБр уничтожили склад с БК россиян под Бахмутом. Украинские защитники обнаруживают склад с боеприпасами РФ и уничтожают его одним выстрелом из 120-мм миномета.